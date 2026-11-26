Gregor von Medeazza, director para Chile del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), alertó este jueves, en Cooperativa, que los femicidios consumados representan sólo "la punta del iceberg" de una problemática mucho más profunda, marcada por las agresiones que no se denuncian y las distintas formas de violencia de género.

En conversación con Lo Que Queda del Día, y luego del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre, el representante de Naciones Unidas manifestó su preocupación por los recientes casos registrados en el país y recordó que, a la fecha, Chile contabiliza 33 femicidios consumados, además de más de 280 frustrados y más de un centenar de tentados.

"Es un número demasiado alto, pero, más que un número, es una vida quebrada para cada una de esas mujeres, esas familias; un sufrimiento tremendo, abominable", remarcó.

Von Medeazza enfatizó que estas cifras constituyen apenas "la punta del iceberg", considerando que la violencia de género permanece muchas veces oculta y fuera de los registros oficiales. En esa línea, señaló que a nivel mundial menos de una de cada 10 mujeres denuncia ante la policía haber sufrido violencia y que solo una de cada tres busca algún tipo de ayuda.

El director del UNFPA planteó que visibilizar esta realidad y abrir espacios de conversación constituye un primer paso para avanzar hacia cambios sociales profundos.

"Tenemos que hablar de este asunto, a pesar de que es muy penoso, es muy difícil y realmente está ligado a muchos sufrimientos", afirmó.

"Un hito que tenemos que celebrar": Sala Cuna Universal y autonomía económica

Durante la entrevista, el representante de la ONU también valoró la aprobación del largamente esperado proyecto de Sala Cuna Universal, destacando su potencial contribución a la autonomía económica de las mujeres y a la prevención de la violencia de género.

"Es uno de estos hitos que tenemos que celebrar", indicó Von Medeazza, aunque advirtió que su aprobación debe ir acompañada de una implementación efectiva, financiamiento y asignación presupuestaria.

Asimismo, recordó que la Ley de Violencia Integral, promulgada en junio de 2024, reconoce nueve dimensiones de la violencia de género, entre ellas la física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política y gineco-obstétrica.

En ese contexto, destacó que la violencia económica y las desigualdades que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral también deben ser consideradas al momento de abordar esta problemática.