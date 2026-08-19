Duro castigo: Segunda Sala ratificó la resta de puntos a Curicó Unido en el Ascenso

Curicó Unido recibió un duro revés en la Liga de Ascenso luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificara de manera definitiva la resta de tres puntos para el elenco "tortero".

La sanción al conjunto maulino se debe al incumplimiento del reglamento respecto al minutaje de futbolistas sub 21 durante la primera rueda del torneo.

De acuerdo a lo establecido por el organismo con sede en Quilín, se acreditó que el cuadro albirrojo registró sólo 909 minutos de los 945 que exige la normativa para los jugadores juveniles.

En primera instancia, la directiva curicana había apelado al castigo argumentando la citación de dos de sus juveniles a la selección chilena sub 17 (Lucas López y Diego Avendaño), lo que les había permitido frenar momentáneamente la penalización. Sin embargo, el tribunal de alzada terminó por desestimar dicho reclamo.

Con este fallo inapelable, y tras venir de una dura goleada en contra por 4-0 ante Deportes Copiapó, Curicó Unido pasó de 20 a 17 unidades en la tabla de posiciones.

De esta manera, la escuadra maulina cayó al antepenúltimo casillero de la clasificación, quedando solo por encima de Deportes Santa Cruz (16) y el colista Rangers (6).