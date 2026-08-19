El chico reality Camilo Huerta quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras ser formalizado en el marco de la investigación denominada "Imperio de Ámsterdam".

La audiencia se extendió por dos días en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde el preparador físico fue formalizado junto a otros imputados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros, la indagatoria determinó que esta organización comercializaba drogas, principalmente cannabis, a través de dispensarios medicinales, pero en volúmenes que excedían la norma permitida.

Huerta, quien se declaró inocente y acusó "montaje" al momento de su detención en el Aeropuerto de Santiago este lunes, era dueño de uno de los dispensarios de marihuana medicinal investigados.

También se decretó arresto domiciliario total para Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frias, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

Por su parte, los imputados Agustín Saavedra, Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Manuel Alambra y Alma González quedaron con arresto domiciliario parcial; mientras que Vicente Necochea, Erick Ruhl, Tania Calderón y José Miguel Fuentealba quedaron con firma quincenal.