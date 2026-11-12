El desahogo de San Marcos de Arica tras zafar de la desafiliación: "Gracias por acompañarnos"

San Marcos de Arica emitió una declaración pública para agradecer el masivo respaldo ciudadano e institucional recibido durante las semanas en que el club estuvo formalmente desafiliado del fútbol profesional, panorama que dio un vuelco definitivo tras el fallo favorable de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

A través de sus canales oficiales, el cuadro de la puerta norte dedicó sentidas palabras a todos quienes cerraron filas para defender la permanencia de la institución en el balompié rentado.

"Agradecemos todo el apoyo recibido por nuestra hinchada, medios de prensa, a nuestro Alcalde, Diputados y Senadores que nos acompañaron en estos difíciles momentos", remarcó con énfasis la directiva de los "Bravos del Morro".

En cuanto a los alcances jurídicos del dictamen que les devolvió la tranquilidad deportiva, la institución precisó que el tribunal de alzada acogió los argumentos de la defensa al comprobarse que no existió adulteración documental.

"En su resolución, la Segunda Sala determinó que no se pudo establecer que San Marcos entregó información falsa, dejando sin efecto la máxima sanción que pesaba sobre nuestro club (...) Se resolvió imponer solo una multa económica de 2.000 UF por errores administrativos en la forma de entregar la información, lo que es muy distinto a entregar información falsa", explicaron.

Finalmente, la tienda ariqueña ratificó su lealtad hacia la ciudad antes de enfocarse de lleno en la liguilla por el ascenso: "Recibimos esta resolución con la responsabilidad que corresponde, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de San Marcos de Arica, su historia y su gente", concluyó el escrito.