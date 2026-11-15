El llanto de Fabián Cerda tras el descenso de Rangers: "Nos vamos a levantar"

Una jornada de luto deportivo y profunda desolación golpeó a la Región del Maule luego de sellarse el descenso de Rangers de Talca a la Segunda División Profesional tras empatar como visitante frente a Deportes Santa Cruz, sellando una de las páginas más amargas de su centenaria historia.

Apenas el árbitro Cristián Garay decretó el pitazo final en el Estadio "Joaquín Muñoz García", el llanto y la impotencia se apoderaron del plantel piducano. Quien dio la cara ante los micrófonos de la transmisión oficial fue el experimentado guardameta Fabián Cerda, quien completamente quebrado ofreció sentidas disculpas por no cumplir la meta.

"Pedir perdón a mi familia, a mis hijos, a quienes les había dicho que lo íbamos a lograr, pero no se pudo. Así es la vida: nos caemos y nos tenemos que levantar (...) No fue un gran año, se termina de la peor manera y nos vamos con una tristeza enorme. Es un momento durísimo, pero Rangers tiene que volver donde merece estar", expresó entre lágrimas el golero.

En esa misma línea, el cancerbero defendió el peso histórico de la institución y manifestó su deseo de liderar el retorno: "A mitad de año nos daban por muertos y llegamos a la última instancia, pero lamentablemente no alcanzó. Me gustaría seguir, no depende de mí, pero sé que nos levantaremos. Rangers no es un club que deba estar en esta categoría; tiene que estar en Primera por su gente, por la hinchada, por el estadio y por su historia".

El drama de los talquinos caló hondo incluso en las filas rivales. El director técnico de Deportes Santa Cruz, Dalcio Giovagnoli, no pudo contener la emoción al recordar su paso por la banca piducana: "Lamentablemente se va un equipo donde uno tiene afectos, porque fue el primer club al que llegué en Chile. Hay mucha gente amiga y a mí personalmente me duele mucho", confesó conmovido el estratega argentino.