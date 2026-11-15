Dos bomberos fueron agredidos durante combate de incendio en El Bosque

Un incendio estructural afectó este domingo al menos a cuatro viviendas en la intersección de Dos Oriente con Aníbal Pinto, en la capitalina comuna de El Bosque, en un sector colindante con San Ramón.

El siniestro movilizó a ocho compañías de los cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, que desplegaron un operativo para impedir que alcanzara otros inmuebles colindantes.

Pese al despliegue técnico para mitigar el avance de las llamas, durante la llegada de los primeros carros bomba dos voluntarios resultaron lesionados al ser agredidos con elementos contundentes por personas presentes en el área afectada.

Respecto a este hecho, el capitán subrogante de la Primera Compañía de Bomberos Metropolitana Sur, Claudio Escalona, detalló que se trató de "un incendio estructural de una casa habitación, la cual propagó en cuatro viviendas que están afectadas al momento".

Los rescatistas fueron derivados a la Mutual de Seguridad fuera de riesgo vital. (FOTO: ATON)

Asimismo, lamentó "que en las labores de trabajo, dos voluntarios de la Primera Compañía fueron agredidos por -me imagino- el nerviosismo de la gente".

"En estos momentos fueron trasladados a la Mutual de Seguridad, están sin ningún peligro. Por las declaraciones que nos entregaron los voluntarios en el lugar, fueron agredidos con objetos contundentes cuando llegaron al lugar en el primer momento", puntualizó.

Hacia el término de la jornada, la emergencia fue dada por controlada por los equipos de extinción.

Por instrucción de los mandos a cargo, el origen y las causas que iniciaron la combustión quedaron bajo peritaje del Departamento de Investigación de Incendios correspondiente.