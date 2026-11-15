Parlamentarias FA respaldaron a Ximena Ossandón tras ataques republicanos

Parlamentarias del Frente Amplio manifestaron su rechazo a las declaraciones de los diputados Javiera Rodríguez y Cristián Araya en medio de la discusión del Presupuesto 2027, quienes arremetieron en contra de los defensores de los derechos humanos, y respaldaron el actuar de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón.

En una carta abierta, las legisladoras señalaron que tras el "vergonzoso episodio ´DD.HH. Company', protagonizado por la diputada Javiera Rodríguez y secundado por su compañero republican Cristián Araya, siguieron los ataques de esa bancada contra Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara".

"Ossandón había pedido a Araya cumplir los acuerdos de conducta, después de que nos llamara 'carroñeros de la desgracia' a quienes defendemos los recursos de la saludad pública para tratamientos del cáncer y nos enviara 'a llorar a la FIFA'. Tenemos profundas diferencias políticas con la vicepresidenta, pero cuenta con nuestro respeto y solidaridad frente a esta ofensiva. Estaba cumpliendo su responsabilidad", aseveraron.

Asimismo, las parlamentarias acusaron que entre los respaldos al diputado Araya, se encuentra su par Luis Sánchez -también republicano-, quien escribió: "Quien quiere respeto que se lo gane".

"Creíamos que compartíamos un acuerdo elemental: todas las personas merecemos respeto por el solo hecho de serlo. No necesitamos ganárnoslo con un cargo ni con adhesión política", planteó el FA.

Sin embargo, afirmaron que "ni la vicepresidencia de la Cámara ni su habitual defensa del Gobierno le evitaron el maltrato. Su 'falta' fue ponerle un límite a un diputado del partido del Presidente. Al parecer, para Sánchez, el respeto requiere también obsecuencia".

Las parlamentarias señalaron que pensaban que "la polarización de la Cámara era entre izquierda y derecha. Empezamos a creer que la diferencia es más básica: algunas entendemos el respeto como un mínimo para convivir; otros, como un premio por darles la razón".

La misiva fue firmada por las diputadas Tatiana Urrutia, Gael Yeomans, Emilia Schneider, Carolina Tello, Constanza Schönhaut, Consuelo Veloso, Francisca Bello, Coca Ñanco, Lorena Fries, Javiera Morales, Valentina Cáceres y la senadora Beatriz Sánchez.