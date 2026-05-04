El San Luis de Humberto Suazo goleó a San Felipe en la B
El conjunto quillotano se acercó en puntaje a la zona de liguilla.
El conjunto quillotano se acercó en puntaje a la zona de liguilla.
San Luis tuvo una productiva jornada este lunes, pues le asestó un abultado 4-0 a Unión San Felipe en el Estadio "Lucio Fariña", por la Fecha 10 de la Liga de Ascenso.
Los "canarios", dirigidos por Humberto Suazo, festejaron con las conquistas de Cristian González (28'), Gamal Plaza (43'), Sebastián Parada (59') y Yerald Pinilla, de penal (90+7').
Con este resultado, los quillotanos siguen intercalando triunfos y derrotas, ubicándose décimo con 13 puntos, a uno de la zona de liguilla.
El "Uní Uní", en tanto, mantiene una amarga temporada que lo tiene antepenúltimo con nueve unidades, pero sacándole siete al colista Rangers.
En la próxima fecha, ambos conjuntos de la región de Valparaíso jugarán simultáneamente como visitantes en el norte, este domingo 10 de mayo a las 12:30 horas: San Luis chocará con Deportes Antofagasta y San Felipe hará lo propio ante Deportes Copiapó.