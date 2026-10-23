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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 29 de la Liga de Ascenso 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa detalles en Cooperativa.cl.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 29 de la Liga de Ascenso 2026
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Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026
Fecha 29 por comenzar
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 San Luis 28 53 +14 Ascenso
2 Cobreloa 28 51 +21 Semifinales liguilla
3 S. Wanderers 28 47 +15 Liguilla
4 Magallanes 28 46 +4 Liguilla
5 D. Antofagasta 28 45 +21 Liguilla
6 D. Recoleta 28 41 -2 Liguilla
7 San Marcos de Arica 28 40 +6 Liguilla
8 D. Copiapó 28 40 +1 Liguilla
9 Unión Española 28 39 -2 -
10 D. Temuco 28 36 +5 -
11 D. Iquique 28 35 +6 -
12 D. Puerto Montt 28 35 -9 -
13 Curicó Unido 28 28 -16 -
14 D. Santa Cruz 28 23 -14 -
15 U. San Felipe 28 23 -32 -
16 Rangers 28 21 -18 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.
Actualización: La fecha 29 comienza este 23 de octubre

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