El dramático desenlace de la Primera B sumó un nuevo capítulo en los escritorios dado que luego de consumarse el descenso de Rangers a la Segunda División Profesional, el presidente de Rangers de Talca, Felipe Muñoz, confirmó que la institución acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la resolución que dejó sin efecto la desafiliación de San Marcos de Arica.

"Sí, Rangers irá al TAS. El directorio tomó esa decisión ayer y estamos convencidos de que no tenemos otra alternativa, ya que es nuestra obligación defender en todo ámbito los derechos del club", manifestó el directivo en diálogo con el medio partidario Tribuna Rojinegra.

En esa línea, Muñoz arremetió contra el dictamen del tribunal de alzada de la ANFP, el cual anuló la expulsión del elenco ariqueño y le impuso únicamente una multa de 2.000 UF: "El veredicto de la Segunda Sala nos genera una profunda desconfianza. En la Primera Sala, los siete integrantes coincidieron en que San Marcos incumplió estatutariamente y además presentó documentación falsa: seis votaron por desafiliarlo y el séptimo por descenderlo", cuestionó.

"Sin embargo, la Segunda Sala deja sin efecto esa sanción y aplica solo una multa económica haciendo mención al incumplimiento estatutario, omitiendo la falsificación de documentos", fustigó el mandamás talquino.

Asimismo, el dirigente piducano lanzó una dura acusación respecto a los plazos procesales en Quilín, sugiriendo irregularidades en la redacción de los argumentos: "Ha pasado prácticamente una semana desde el veredicto y todavía no conocemos la sentencia íntegra. A nosotros esa demora nos da la impresión de que están tratando de encontrarle una explicación jurídica a una decisión que, a mi juicio, es muy difícil de sostener con el reglamento en la mano".

Por último, Muñoz asumió el riesgo del litigio en Suiza: "El resultado del recurso al TAS es incierto, pero como directorio tenemos la responsabilidad de defender a Rangers y exigir que el tribunal internacional revise esta decisión", sentenció el timonel del conjunto maulino.