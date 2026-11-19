San Luis de Quillota recibió un duro golpe de cara a la final de la Liga de Ascenso ante Cobreloa, luego de que el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP sancionó con tres partidos de suspensión al futbolista argentino Facundo Juárez, quien quedó descartado para la definición del título y arriesga perderse también las semifinales de la Liguilla.

El castigo se originó en la expulsión directa que sufrió Juárez a los 26 minutos del triunfo por 1-0 sobre San Marcos de Arica, disputado el pasado domingo en el Estadio "Carlos Dittborn". El árbitro Nicolás Gamboa mostró la tarjeta roja tras revisar en el VAR un fuerte planchazo del jugador quillotano sobre el pie de Agustín Maidana, dejando al equipo de Humberto Suazo con diez hombres durante gran parte del encuentro.

La resolución adoptada en la audiencia del miércoles 18 de noviembre establece tres fechas de suspensión para Juárez, quien se perderá la final ante Cobreloa del sábado 21 de noviembre, a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura. Además, si San Luis pierde ese compromiso, ingresará directamente a las semifinales de la Liguilla y el argentino tampoco estará disponible para ninguno de los dos partidos de esa instancia.

De esta manera, Humberto Suazo afrontará la definición del primer ascenso sin una de sus alternativas ofensivas, después de que San Luis lograra forzar el partido decisivo gracias al gol de tiro libre de Guillermo Avello ante San Marcos.

El ganador de la final conseguirá el título y el ascenso directo a Primera División, mientras que el perdedor continuará su camino en la Liguilla por el segundo cupo.