Rangers fue incapaz de lograr la hazaña y selló su descenso a Segunda

Las lágrimas y la desazón se apoderaron del plantel de Rangers de Talca luego de sellarse su descenso a la Segunda División tras empatar sin goles en su visita a Deportes Santa Cruz en la última fecha de la Liga de Ascenso.

El cuadro piducano dispuso de una clara opción de tomar la ventaja a los 16 minutos luego de un penal a su favor, sin embargo, el disparo de Alejandro Márquez fue contenido por el portero Juan Dobboletta.

De ahí en más el partido se hizo trabado y pese a las intentonas del cuadro de Ivo Basay, Santa Cruz logró mantener el cero que le aseguraba la permanencia.

Rangers, que pagó caro una primera rueda para el olvido, sumó 22 puntos y quedó uno por debajo de Unión San Felipe, elenco que pese a caer por 3-4 ante Unión Española también zafó y se mantuvo en la división de plata.