Un grupo de hinchas de Santiago Wanderers invadió la cancha del Estadio "Elías Figueroa" y obligó la interrupción del partido con Deportes Recoleta en la revancha de cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, cuando el marcador estaba 2-4 a favor de los capitalinos.

Los incidentes ocurrieron en el minuto 84, después del descuento de Javier Parraguez.

Los frustrados barristas, molestos por el resultado que los dejaba eliminados de la liguilla y sin el sueño de volver a Primera, empezaron a romper asientos y se metieron a la cancha.

La situación obligó al árbitro Diego Flores a detener de inmediato el partido, y los jugadores se retiraron rápidamente a los camarines.