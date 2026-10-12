Humberto Suazo y el liderato en el Ascenso: Se ha hecho un gran año, pero hay que seguir

Humberto "Chupete" Suazo, técnico de San Luis, valoró el triunfo ante Deportes Puerto Montt que le permitió tomar el liderato en el Ascenso, pero fue cauto y afirmó que, pese a la gran temporada, aún hay que seguir y pensar en el próximo desafío.

"Orgulloso de lo que hemos formado. Siempre lo he dicho, no hemos logrado nada, estamos compitiendo, quedan tres fechas todavía y lo importante es que estamos bien", comentó Suazo tras el partido en Chinquihue.

En la misma línea, sostuvo que "el equipo nunca se ha preocupado tanto de la tabla. Los muchachos están convencidos primero en la cabeza de que tienen que competir. Eso es lo que le hemos inculcado con el cuerpo técnico: Competir partido a partido. A medida que se van dando las cosas, el equipo va funcionando de la mejor manera, así que, la verdad, muy contento, muy tranquilo".

Finalmente, "Chupete" remarcó que "creo que se ha hecho un gran año, pero hay que seguir. Esto sigue y esperar que los muchachos tengan un buen descanso, disfruten este momento y ya al sábado de nuevo otro partido".

El próximo partido de San Luis será el sábado 17 de octubre, a las 12:30 horas (15:30 GMT) ante Magallanes en el Estadio Municipal de San Bernardo.