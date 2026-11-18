Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, exigió a la Delegación Presidencial, la ANFP y las dirigencias de San Luis y Cobreloa una planificación ante el partido único de defenición en la Liga de Ascenso que se disputará en el Estadio Santa Laura.

Recordando lor problemas durante la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins el pasado sábado, el jefe comunal sostuvo: "La semana pasada se completó la capacidad del Regimiento Bellavista y más de 50 buses terminaron estacionados en plena avenida Independencia. Eso no puede volver a ocurrir".

"Estamos proponiendo una solución concreta: que los buses acerquen a los hinchas al estadio, los dejen en lugares previamente definidos y después se estacionen en otro sector, como el Parque O'Higgins", apuntó respecto al aforo de 12 mil espectadores autorizada para el encuentro.

En esa misma línea, Iglesias complementó: "No podemos seguir improvisando ni permitir que avenida Independencia se transforme en un terminal de buses cada vez que hay un encuentro de alta convocatoria".

Finalmente, cerró diciendo: "Lo quiero decir con toda claridad: vamos a cursar las infracciones que correspondan a los buses que se estacionen ilegalmente. No puede ser que un partido de este tipo termine sacrificando la tranquilidad de nuestros vecinos".

Cobreloa y San Luis de Quillota disputarán la final por el título de la Liga de Ascenso y el pase directo a Primera División este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas (21:30 GMT).