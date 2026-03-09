Informe arbitral acusó a Deportes Recoleta de un curioso incumplimiento del reglamento

Un singular hecho quedó al descubierto tras la publicación de los informes arbitrales de la última jornada del fútbol chileno, situación que tiene como protagonista a Deportes Recoleta por una inesperada falla en su utilería en la caída ante Puerto Montt por 3-1 en Chinquihue.

De acuerdo a lo consignado por el juez del encuentro, el elenco "textilero" incumplió las bases del campeonato al no disponer de una camiseta de arquero de emergencia, tal como lo exige estrictamente el reglamento de la competición.

En detalle, el documento arbitral apuntó que Recoleta no contaba con una indumentaria de guardameta sin número y sin apellido. Esta prenda es de carácter obligatorio, ya que debe ser utilizada por un jugador de campo en el caso de que el portero titular sea expulsado (o se lesione) y el equipo ya no cuente con ventanas de cambios disponibles para que ingrese el arquero suplente y fue requerida luego de la expulsión de Jaime Vargas a los 83 minutos luego de cortar una situación manifiesta de gol.

Debido a esta insólita omisión logística, que quedó estipulada oficialmente en el informe del réferi, Víctor Abarzúa, el cuadro metropolitano deberá responder ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, instancia donde arriesgan una multa económica por no apegarse a las normativas del torneo.

Este tipo de exigencias en la indumentaria buscan evitar demoras e improvisaciones durante los partidos, algo que la terna arbitral no dejó pasar por alto en esta ocasión.