La Liga de Ascenso se define con una dramática lucha por el título y la permanencia

La postergada última fecha de la Liga de Ascenso 2026 finalmente se disputará este domingo 15 de noviembre con una jornada casi en simultáneo, donde el bloque estelar de las 18:00 horas (21:00 GMT) definirá tanto al campeón que subirá a Primera División como a la escuadra que descenderá a Segunda División.

En la parte alta de la tabla, Cobreloa y San Luis llegan igualados con 54 puntos tras el electrizante desenlace de la penúltima jornada disputada hace tres semanas.

Los dirigidos por Mario Salas recibirán a Deportes Puerto Montt en el Zorros del Desierto, mientras los pupilos de Humberto Suazo visitarán a San Marcos de Arica en el "Carlos Dittborn", luego de que ambos adversarios mantuvieran en vilo el desarrollo de la competencia.

Esto debido a que tanto ariqueños como puertomontinos enfrentaron denuncias por presuntas irregularidades financieras que congelaron el certamen ante el riesgo de desafiliación. Aunque en primera instancia el cuadro nortino sufrió el fallo más severo, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina desestimó los castigos deportivos y determinó que todo se zanje en el terreno de juego.

Ese desenlace administrativo impactó de lleno en la parte baja, donde Rangers se mantuvo en el último puesto con 21 unidades. El colista se jugará la vida como forastero ante un rival directo como Deportes Santa Cruz (24).

A su vez, el penúltimo Unión San Felipe (23) será anfitrión ante una necesitada Unión Española (39), elenco que busca el milagro numérico para ingresar a la liguilla.

Lo particular de esta jornada es que las bases de la ANFP no contemplan la diferencia de goles, por lo que en caso de igualdad de puntos tanto en el primer lugar como en el fondo de la tabla, se deberá disputar un partido único de definición en cancha neutral para consagrar al campeón o sentenciar el descenso.

Con todos los frentes abiertos, los detalles de esta decisiva jornada los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

Revisa la programación:

Santiago Wanderers vs. Deportes Copiapó , a las 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

, a las 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa". Magallanes vs. Deportes Antofagasta , a las 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

, a las 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo. San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota , a las 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

, a las 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn". Unión San Felipe vs. Unión Española , a las 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

, a las 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe. Deportes Santa Cruz vs. Rangers , a las 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

, a las 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz". Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt, a las 18:00 horas.

a las 18:00 horas. Deportes Recoleta vs. Deportes Iquique, a las 20:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Revisa la tabla de la Liga de Ascenso: