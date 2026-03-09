La programación de la cuarta fecha de la Liga de Ascenso
Se desarrollará entre el viernes 13 y el lunes 16 de marzo.
La cuarta fecha de la Liga de Ascenso 2026 comenzará el viernes 13 de marzo cuando Deportes Recoleta se enfrente a Unión San Felipe en el Estadio Municipal de Recoleta "Leonel Sánchez" a las 18:00 horas.
El duelo más destacado de la programación es Curicó Unido vs. Rangers de Talca el domingo 15 de marzo. La tradicional rivalidad de la Región del Maule se disputará en un recinto por confirmar, donde ambos elencos buscarán puntos vitales para la tabla de posiciones en Chile.
San Marcos de Arica cerrará la fecha el próximo lunes 16 de marzo cuando reciba a Santiago Wanderers en el Estadio "Carlos Dittborn" de Arica a las 20:30 horas.
Revisa la agenda de la fecha 4: