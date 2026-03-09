Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.2°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la cuarta fecha de la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se desarrollará entre el viernes 13 y el lunes 16 de marzo.

La programación de la cuarta fecha de la Liga de Ascenso
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cuarta fecha de la Liga de Ascenso 2026 comenzará el viernes 13 de marzo cuando Deportes Recoleta se enfrente a Unión San Felipe en el Estadio Municipal de Recoleta "Leonel Sánchez" a las 18:00 horas.

El duelo más destacado de la programación es Curicó Unido vs. Rangers de Talca el domingo 15 de marzo. La tradicional rivalidad de la Región del Maule se disputará en un recinto por confirmar, donde ambos elencos buscarán puntos vitales para la tabla de posiciones en Chile.

San Marcos de Arica cerrará la fecha el próximo lunes 16 de marzo cuando reciba a Santiago Wanderers en el Estadio "Carlos Dittborn" de Arica a las 20:30 horas.

Revisa la agenda de la fecha 4:

Viernes 13 de marzo

  • Deportes Recoleta vs. Unión San Felipe. 18:00 horas. Estadio Municipal de Recoleta "Leonel Sánchez".
  • Deportes Iquique vs. Cobreloa. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 14 de marzo

  • Magallanes vs. Deportes Temuco. 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.
  • San Luis vs. Deportes Copiapó. 20:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 15 de marzo

  • Deportes Antofagasta vs. Unión Española. 12:00 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".
  • Curicó Unido vs. Rangers de Talca. 18:00 horas. Estadio por confirmar.
  • Deportes Puerto Montt vs. Club Deportes Santa Cruz. 20:30 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

Lunes 16 de marzo

  • San Marcos de Arica vs. Santiago Wanderers. 20:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada