La programación de la fecha 27 de la Liga de Ascenso

Este fin de semana continúa la acción de la Liga de Ascenso, que está en su recta final, con el desarrollo de la fecha 27.

El líder Cobreloa tendrá un duelo clave como visita ante Deportes Copiapó, mientras que su escolta San Luis visitará a Puerto Montt en el sur del país.

Revisa la agenda de la Liga de Ascenso en Cooperativa.cl:

Sábado 10 de octubre

Deportes Recoleta vs. Magallanes. 12:30 horas. Estadio Municipal "Lionel Sánchez"

Santiago Wanderers vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Deportes Temuco vs. Deportes Santa Cruz. 17:30 horas. Estadio "Germán Becker"

Domingo 11 de octubre

Deportes Antofagasta vs. San Marcos de Arica. 12:30 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñán"

Deportes Copiapó vs. Cobreloa. 15:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela"

Lunes 12 de octubre

Deportes Puerto Montt vs. San Luis de Quillota. 12:30 horas. Estadio Chinquihue

Rangers vs. Unión San Felipe. 15:00 horas. Estadio Fiscal de Talca