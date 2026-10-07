Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
La programación de la fecha 27 de la Liga de Ascenso
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Este fin de semana continúa la acción de la Liga de Ascenso, que está en su recta final, con el desarrollo de la fecha 27.
El líder Cobreloa tendrá un duelo clave como visita ante Deportes Copiapó, mientras que su escolta San Luis visitará a Puerto Montt en el sur del país.
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