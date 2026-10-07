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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la fecha 27 de la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda en Cooperativa.cl.

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Este fin de semana continúa la acción de la Liga de Ascenso, que está en su recta final, con el desarrollo de la fecha 27.

El líder Cobreloa tendrá un duelo clave como visita ante Deportes Copiapó, mientras que su escolta San Luis visitará a Puerto Montt en el sur del país.

Revisa la agenda de la Liga de Ascenso en Cooperativa.cl:

Sábado 10 de octubre

  • Deportes Recoleta vs. Magallanes. 12:30 horas. Estadio Municipal "Lionel Sánchez"
  • Santiago Wanderers vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"
  • Deportes Temuco vs. Deportes Santa Cruz. 17:30 horas. Estadio "Germán Becker"

Domingo 11 de octubre

  • Deportes Antofagasta vs. San Marcos de Arica. 12:30 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñán"
  • Deportes Copiapó vs. Cobreloa. 15:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela"

Lunes 12 de octubre

  • Deportes Puerto Montt vs. San Luis de Quillota. 12:30 horas. Estadio Chinquihue
  • Rangers vs. Unión San Felipe. 15:00 horas. Estadio Fiscal de Talca
  • Deportes Iquique vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio Tierra de Campeones

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