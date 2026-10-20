La programación de la última fecha de la Liga de Ascenso
La jornada 30 cerrará la fase regular del campeonato, con San Luis de Quillota y Cobreloa como protagonistas de la disputa por el cupo directo a Primera División.
La jornada 30 cerrará la fase regular del campeonato, con San Luis de Quillota y Cobreloa como protagonistas de la disputa por el cupo directo a Primera División.
La Liga de Ascenso 2026 se prepara para disputar su fecha 30, la última de la fase regular, con ocho encuentros que marcarán el cierre de la lucha por el título, los puestos de liguilla y la permanencia en la categoría.
La definición tiene como protagonistas a San Luis de Quillota, líder con 53 puntos, y Cobreloa, su escolta con 51 unidades, cuando todavía resta por disputarse la penúltima jornada del campeonato.
En el cierre del torneo, los quillotanos visitarán a San Marcos de Arica en el Estadio "Carlos Dittborn", mientras Cobreloa recibirá a Deportes Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto.
Revisa la programación de la última fecha de la Liga de Ascenso:
Viernes 30 de octubre
Sábado 31 de octubre
Domingo 1 de noviembre