La Liga de Ascenso 2026 se prepara para disputar su fecha 30, la última de la fase regular, con ocho encuentros que marcarán el cierre de la lucha por el título, los puestos de liguilla y la permanencia en la categoría.

La definición tiene como protagonistas a San Luis de Quillota, líder con 53 puntos, y Cobreloa, su escolta con 51 unidades, cuando todavía resta por disputarse la penúltima jornada del campeonato.

En el cierre del torneo, los quillotanos visitarán a San Marcos de Arica en el Estadio "Carlos Dittborn", mientras Cobreloa recibirá a Deportes Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto.

Revisa la programación de la última fecha de la Liga de Ascenso:

Viernes 30 de octubre

Curicó Unido vs. Deportes Temuco. 21:15 horas. Estadio La Granja.

Sábado 31 de octubre

Unión San Felipe vs. Unión Española. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe. Deportes Santa Cruz vs. Rangers de Talca. 12:30 horas. Estadio Municipal de Santa Cruz.

12:30 horas. Estadio Municipal de Santa Cruz. Magallanes vs. Deportes Antofagasta. 15:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

15:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo. San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota. 17:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

17:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn". Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt. 17:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Domingo 1 de noviembre