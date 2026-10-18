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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Con partidos en simultáneo: La programación de la fecha 29 de la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La Liga de Ascenso vivirá su definición con el desarrollo de la fecha 29, la penúltima de la fase regular, donde podrían comenzar a sentenciarse tanto al campeón que subirá directo como al descendido a Segunda División.

La jornada arrancará el viernes 23 de octubre en el norte, pero el plato fuerte se vivirá la tarde del sábado 24 con una cartelera simultánea a las 17:30 horas.

En esa franja, el líder San Luis de Quillota (53 pts) recibirá a Deportes Recoleta con la opción de acariciar el título. Al mismo tiempo, su más cercano perseguidor, Cobreloa (51 pts), visitará a un urgido Rangers de Talca (21 pts) que se juegan su última chance de zafar del descenso.

Revisa la programación de la fecha 29 en Cooperativa.cl:

Viernes 23 de octubre

  • Deportes Iquique vs. Magallanes. 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 24 de octubre

  • San Luis vs. Deportes Recoleta. 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".
  • Rangers de Talca vs. Cobreloa. 17:30 horas. Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.
  • Unión Española vs. Santiago Wanderers. 17:30 horas. Estadio Santa Laura.
  • Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe. 17:30 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.
  • Deportes Copiapó vs. Club Deportes Santa Cruz. 17:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

Domingo 25 de octubre

  • Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica. 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".
  • Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

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