Con partidos en simultáneo: La programación de la fecha 29 de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso vivirá su definición con el desarrollo de la fecha 29, la penúltima de la fase regular, donde podrían comenzar a sentenciarse tanto al campeón que subirá directo como al descendido a Segunda División.

La jornada arrancará el viernes 23 de octubre en el norte, pero el plato fuerte se vivirá la tarde del sábado 24 con una cartelera simultánea a las 17:30 horas.

En esa franja, el líder San Luis de Quillota (53 pts) recibirá a Deportes Recoleta con la opción de acariciar el título. Al mismo tiempo, su más cercano perseguidor, Cobreloa (51 pts), visitará a un urgido Rangers de Talca (21 pts) que se juegan su última chance de zafar del descenso.

Revisa la programación de la fecha 29 en Cooperativa.cl:

Viernes 23 de octubre

Deportes Iquique vs. Magallanes. 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 24 de octubre

San Luis vs. Deportes Recoleta . 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

. 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández". Rangers de Talca vs. Cobreloa . 17:30 horas. Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.

. 17:30 horas. Estadio Bicentenario Fiscal de Talca. Unión Española vs. Santiago Wanderers . 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

. 17:30 horas. Estadio Santa Laura. Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe. 17:30 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

17:30 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue. Deportes Copiapó vs. Club Deportes Santa Cruz. 17:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

Domingo 25 de octubre