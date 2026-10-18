Con partidos en simultáneo: La programación de la fecha 29 de la Liga de Ascenso
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La Liga de Ascenso vivirá su definición con el desarrollo de la fecha 29, la penúltima de la fase regular, donde podrían comenzar a sentenciarse tanto al campeón que subirá directo como al descendido a Segunda División.
La jornada arrancará el viernes 23 de octubre en el norte, pero el plato fuerte se vivirá la tarde del sábado 24 con una cartelera simultánea a las 17:30 horas.
En esa franja, el líder San Luis de Quillota (53 pts) recibirá a Deportes Recoleta con la opción de acariciar el título. Al mismo tiempo, su más cercano perseguidor, Cobreloa (51 pts), visitará a un urgido Rangers de Talca (21 pts) que se juegan su última chance de zafar del descenso.
Revisa la programación de la fecha 29 en Cooperativa.cl:
Viernes 23 de octubre
Sábado 24 de octubre
Domingo 25 de octubre