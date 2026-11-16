La ANFP dio a conocer este lunes la programación de los duelos de ida y vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Ascenso, que entregarán el segundo boleto a Primera División.

En esta fase sólo compiten seis equipos, ya que hay un equipo clasificado directo a semifinales: El perdedor de la definición por el título que disputarán Cobreloa y San Luis de Quillota.

Los tres partidos de ida esta fase se disputarán entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre.

Las revanchas se disputarán una semana después, entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre.

Revisa la programación de cuartos de la Liguilla a continuación:

Liguilla - Duelos de ida

Viernes 20 de noviembre

Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana

Sábado 21 de noviembre

Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela"

Domingo 22 de noviembre

San Marcos de Arica vs. Magallanes. 12:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Liguilla - Duelos de vuelta

Jueves 26 de noviembre

Santiago Wanderers vs. Deportes Recoleta. 19:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Viernes 27 de noviembre

Deportes Antofagasta vs. Deportes Copiapó. 20:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Sábado 28 de noviembre