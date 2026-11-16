La programación de los cuartos de final en la Liguilla del Ascenso
Seis equipos jugarán esta fase, a la espera del perdedor entre San Luis y Cobreloa.
Seis equipos jugarán esta fase, a la espera del perdedor entre San Luis y Cobreloa.
La ANFP dio a conocer este lunes la programación de los duelos de ida y vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Ascenso, que entregarán el segundo boleto a Primera División.
En esta fase sólo compiten seis equipos, ya que hay un equipo clasificado directo a semifinales: El perdedor de la definición por el título que disputarán Cobreloa y San Luis de Quillota.
Los tres partidos de ida esta fase se disputarán entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre.
Las revanchas se disputarán una semana después, entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre.
Revisa la programación de cuartos de la Liguilla a continuación:
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
Jueves 26 de noviembre
Viernes 27 de noviembre
Sábado 28 de noviembre