Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó definirán este viernes su paso a las semifinales de la Liguilla del Ascenso, cuando se enfrenten a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", tras igualar 1-1 en la ida de cuartos de final.

El cuadro dirigido por Luis Marcoleta rescató un empate en su visita a Atacama con un gol del venezolano José Bandez y espera hacer valer su localía ante un rival al que venció en los dos partidos de la fase regular del Ascenso, por 1-0 en abril y por 4-0 en agosto.

Deportes Copiapó, por su lado, buscará conseguir su primera victoria ante los "pumas" en esta temporada y reencontrarse con el triunfo, después de encadenar tres empates consecutivos, dos en el cierre de la fase regular y otro en la ida de la liguilla.

La revancha de cuartos entre Antofagasta y Copiapó será arbitrada por Cristián Droguett; y el VAR estará a cargo de Juan Lara.

El ganador de este cruce entre los nortinos enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Deportes Recoleta y Santiago Wanderers, que fue suspendido este jueves por invasión de hinchas en Valparaíso, cuando el marcador estaba 4-2 (7-3 global) a favor de los metropolitanos. La ANFP debe decidir si el partido se da por terminado o deben jugar los minutos pendientes.

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