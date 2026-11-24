La selección chilena sub 17 enfrentará a Montenegro en su último partido del Grupo J del Mundial de Catar 2026, luego de caer por 2-1 ante República Dominicana en la segunda jornada del campeonato.

El compromiso se disputará el viernes 27 de noviembre, a las 12:00 horas de Chile, en la cancha 3 del complejo Aspire Zone de Catar, y será transmitido por DSports (canales 612 y 1612). Además, estará disponible por streaming mediante DGO.

El equipo dirigido por Ariel Leporati llega con tres puntos después de su triunfo por 4-2 sobre Argelia y la derrota ante los dominicanos.

Una victoria frente a Montenegro le permitirá asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, instancia a la que avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.