Quince de los 88 imputados en el marco de la denominada Operación Ganaderos quedaron en prisión preventiva, luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco resolviera este jueves las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

La causa investiga una serie de delitos asociados a estafas, lavado de activos y abigeato, que habrían afectado a ferias ganaderas de al menos cuatro regiones del sur del país.

La resolución fue dada a conocer por la jueza Luz Mónica Arancibia, al término de una extensa audiencia de formalización de cargos que se extendió durante cuatro jornadas.

"De las 88 personas, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de 17 de ellas, estimando que la libertad de ese grupo en particular es peligrosa para la seguridad de la sociedad y también, como existen diligencias pendientes, podrían verse afectados los resultados de la misma investigación", explicó el fiscal Luis Arroyo.

Por su parte, el defensor penal público Patricio Salinas se refirió al trabajo desarrollado durante esta primera etapa del proceso, señalando que su prioridad fue garantizar que "se nos concedieran los tiempos para conversar con nuestros defendidos y ejercer los derechos que les caben desde el momento en que se dirige una investigación en contra de ellos".

De esta manera, la Operación Ganaderos entra en una nueva etapa, con seis meses de plazo para esclarecer los alcances de una investigación que es encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco.