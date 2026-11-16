Los cruces de cuartos de final en la liguilla del Ascenso

La Liga de Ascenso 2026 definió los tres cruces de cuartos de final de la liguilla que entregará el segundo boleto a Primera División, luego de disputarse la última fecha de la fase regular, que dejó a Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, Magallanes, San Marcos de Arica, Deportes Recoleta y Deportes Copiapó como los clasificados.

Según establecen las bases oficiales del campeonato, las llaves se disputarán en partidos de ida y vuelta, con los equipos mejor ubicados en la tabla de posiciones cerrando sus respectivas series como locales.

La programación de los encuentros todavía debe ser confirmada por la ANFP.

Los tres ganadores avanzarán a semifinales, instancia a la que se incorporará el perdedor de la final por el título entre Cobreloa y San Luis de Quillota, que definirá al campeón y primer ascendido de la temporada.

Los cruces de cuartos de final de la liguilla: