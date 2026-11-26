Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
Los resultados de las revanchas en los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl.
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Esta semana continúa la Liguilla de Ascenso 2026 con los partidos de vuelta de cuartos de final, en donde se definirán los tres semifinalistas que acompañarán a San Luis de Quillota.
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