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Los resultados de los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl.
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Esta semana continúa la Liguilla de Ascenso 2026 con los partidos de vuelta de cuartos de final, en donde se definirán los tres semifinalistas que acompañarán a San Luis de Quillota.
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0-1: 29' Nicolás Carvajal (REC); 0-2: 31' Pedro Sánchez (REC); 0-3: 73' Francisco Alarcón (REC); 0-4: 78' Felipe Flores (REC); 1-4: 79' Marcos Camarda (SW); 2-4: 82' Javier Parraguez (SW)