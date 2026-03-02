Magallanes amargó a Arica con empate en el último minuto en el Ascenso

Magallanes amargó a San Marcos de Arica con un empate 1-1 en el último minuto en el Estadio Municipal "Luis Navarro Avilés" de San Bernardo, por la segunda fecha de la Liga de Ascenso.

En los primeros minutos del encuentro, Nahuel Donadell desperdició un penal para los ariqueños, pero logró recuperarse y abrió la cuenta en el segundo tiempo (65').

Cuando se jugaban los minutos añadidos, Diego Fernández anotó la igualdad agónica (90+5') y salvó el invicto de la "Academia" en la Liga de Ascenso, permitiendo a su equipo quedar con cuatro puntos en el quinto lugar de la tabla; mientras que el conjunto nortino se quedó en el décimo puesto con dos unidades.

El siguiente partido de Magallanes será de visita ante Unión Española el martes 10 de enero a las 19:00 horas, po su parte San Marcos enfrentará como forastero a Deportes Iquique el sábado 7 de marzo a las 20:30 horas.