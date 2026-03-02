Cámara Baja logró acuerdo para aprobar reforma al sistema político

La Cámara Baja logró este lunes un acuerdo para aprobar la reforma al sistema político, iniciativa que se encontraba estancada tras su avance desde el Senado.

El presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado saliente Rubén Oyarzo, confirmó que "es un proyecto de ley que busca poner mayores trabas a la fundación de partidos políticos, pero se baja el porcentaje a un 3 (por ciento), pero además el gobierno presentó una indicación transitoria que busca la fusión de partidos políticos que están en disolución, o porque no juntaron los cuatro parlamentarios o el 5 por ciento, con partidos políticos que hoy día están vigentes y nosotros creemos que va en la línea correcta".

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que "habríamos querido avanzar más, pero vamos a aprobar lo que hoy día está más o menos consensuado y espero que el miércoles se vote en la Sala de la Cámara de Diputados las reformas políticas y yo espero que se apruebe y lo vamos a apoyar".

Se espera que las indicaciones sean vistas este martes por la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja.