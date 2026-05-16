Magallanes batió a Recoleta y volvió a festejar en el Ascenso

Magallanes venció por 3-2 a Deportes Recoleta este sábado en el Estadio Municipal de San Bernardo y volvió a festejar en la Liga de Ascenso, tras cortar una mala racha en la fecha 12.

La "Academia", que venía de sufrir dos derrotas al hilo en el torneo, se impuso con los goles de Alessandro Toledo (27'), Facundo Peraza (42') y Gamalier Guzmán (55'); los tantos de Recoleta fueron de Pedro Sánchez (80') y Federico Martín (90+8').

Magallanes, que quedó con 18 puntos en el séptimo lugar, enfrentará a San Luis en la próxima fecha; y Recoleta, con 19 unidades en el sexto puesto, recibirá a Cobreloa.