Pablo Milad comprometió cambios para evitar los "escritoriazos" en el Ascenso

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se comprometió este viernes cambios en las bases de los torneos para poner fin a los "escritoriazos" en el fútbol chileno, lamentando la incertidumbre que hoy golpea a la Liga de Ascenso.

El timonel del organismo con sede en Quilín aseguró que utilizará la recta final de su mandato para intentar frenar este tipo de situaciones. "A nadie le gusta esto. A nosotros no nos gusta, a ustedes no les gusta y a los aficionados no les gusta. Voy a hacer el último esfuerzo en mi último año para presentar bases y voy a presentar otra vez esto para que no vuelva a ocurrir", enfatizó.

En esa línea, el mandamás del balompié nacional recordó que ya ha intentado frenar las resoluciones por secretaría, pero acusó una constante negativa de los propios clubes: "Nosotros hemos propuesto cambiar bases con respecto a esto, que no suceda más, y ha sido completamente rechazado por el Consejo de Presidentes".

"Propusimos que todas estas denuncias no tengan una resolución deportiva (...) y también que ciertas denuncias a última hora sean trasladadas para el siguiente año, todo lo que son las multas correspondientes a lo deportivo o a lo económico. En eso no hemos tenido buena aceptación", fustigó Milad, agregando de forma irónica sobre los dirigentes de la B que "voy a evitar mis comentarios; lo único que sé es que las propuestas las hemos hecho y no fueron aprobadas".