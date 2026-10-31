Papelón: ANFP reconoció "error de transcripción" en las bases del Ascenso

En medio del terremoto en la Liga de Ascenso por la desafiliación de San Marcos de Arica, el gerente de ligas profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, envió un documento al directorio de la asociación para evidenciar un fallo en la redacción de las bases; causante de la incertidumbre sobre la tabla de posiciones.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina determinó que el castigo a los nortinos no modifica la tabla, tal como explicó su presidente Exequiel Segall a Cooperativa Deportes. Posteriormente, Rajab respondió a la consulta de Deportes Santa Cruz, Rangers y Unión San Felipe con la interpretación ejecutiva del artículo 87°.

La misiva, revelada por Primera B Chile y Emol, el gerente sañala que "el artículo 87° regula expresamente, bajo un mismo título, las hipótesis de descenso por sanciones, por desafiliación o por expulsión".

Para explicar su postura, Rajab se apoyó en el acta del Consejo de Presidentes del 11 de diciembre de 2025, fecha en que se adoptó el acuerdo que sustentaba la normativa.

"En particular, en la página 105 y siguientes de la referida acta consta que el Consejo acordó que, en caso de que un club fuere sancionado con la pérdida de la categoría, desafiliado o expulsado, este se entendería, para todos los efectos, ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones al término del Campeonato. Asimismo, sus partidos disputados y aquellos que le restaren por disputar se contabilizarían como perdidos por un marcador de 3x0, salvo que el equipo rival hubiese obtenido un triunfo por una diferencia mayor", detalló.

Además, reconoció que "de la revisión de dicha acta y del texto incorporado a las Bases -efectuada con ocasión de esta consulta-, se advirtió que existe un error en la transcripción de la norma, la que no recogió de manera literal los términos en que el acuerdo fue votado por el Consejo".

En conclusión, el gerente de ligas profesionales expuso que en el caso de la desafiliación de un club "corresponde aplicarle las consecuencias previstas en el artículo 87°, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Presidentes, estas son: (i) tener por perdidos por 3x0 todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar, salvo que el rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor; y, (ii) ubicarlo, para todos los efectos, en el último lugar de la tabla de posiciones al término del Campeonato".

De esta manera, San Marcos recibió un inesperado "golpe" en vísperas de su apelación ante la Segunda Sala del Tribunal, instancia que debería resolver el caso antes del domingo 15 de noviembre, cuando se juegue la última fecha del Ascenso.

Este reconocimiento se suma otro error de redacción en el Artículo 86, que en su punto D señala que en caso de empate en un eventual partido de definición por el descenso "el campeón (sic) se definirá a través de una serie única de tiros penales".