Peranic explotó contra dirigentes de San Marcos de Arica

Nicolás Peranic, portero de San Luis de Quillota, lanzó duras críticas contra los dirigentes de San Marcos de Arica luego de la victoria por 1-0 de su equipo en el Estadio "Carlos Dittborn", resultado que permitió a los "canarios" forzar una final ante Cobreloa por el título de Primera B.

"Acá me putean, pero sabes las cosas que hice por Arica, ponía plata de mi bolsillo para viajar. Entonces que me puteen los dirigentes me da un poco de bronca. Perdón, me fui", expresó el experimentado guardameta de 41 años en declaraciones a TNT Sports, visiblemente molesto por la situación.

Más allá de la polémica, Peranic valoró el triunfo y la posibilidad de luchar por el ascenso directo: "Felicidad en este momento. Se había puesto tan cuesta arriba que finalizar el partido de esta manera da felicidad. Seguimos con la ilusión intacta que tenemos desde el día cero", manifestó.

El arquero también destacó el trabajo de sus compañeros y agradeció a Humberto Suazo por devolverle la titularidad tras una temporada en la que sufrió una lesión y perdió su lugar ante Fernando Abarzúa. "Le agradecí a Humberto por haberme puesto en este partido. Necesitaba un partido así, demostrar que estoy bien y vigente. Agradezco a Fernando por cómo se ha comportado conmigo", sostuvo.

Finalmente, resaltó la unión del plantel quillotano de cara a la definición del campeonato frente a Cobreloa: "Muchas veces se dice que somos una familia y esta vez te puedo asegurar que es así. El que está afuera apoya de la misma manera que cuando está adentro, eso se transmite y el técnico lo pregona".