Deportes Recoleta dio un gran paso en el primer partido de los cuartos de final por la Liguilla de Ascenso, con una remontada de 3-1 frente a Santiago Wanderers en el Estadio Municipal de La Pintana.

Los porteños se pusieron en ventaja temprano, con la anotación de cabeza obra de Cristopher Valenzuela a los siete minutos de juego.

Sin embargo, el partido se vino abajo para Wanderers con la expulsión de Ignacio Flores a los 26'. Cinco minutos después el "Reco" empató con un penal de Branco Provoste, a raíz de una mano de Joaquín Silva sancionada en el VAR.

El arquero Eduardo Miranda estuvo notable para evitar un gol local. De todas formas, un rebote posterior al remate de Carlos González le permitió a Recoleta irse al descanso 2-1 arriba (42').

Los "textileros" empujaron en la segunda etapa y lamentaron un tiro al vertical y un segundo penal que Miranda le atajó a Provoste. El conjunto capitalino terminó por poner el 3-1 con una pelotazo frontal y la gran definición de Roberto Riveros (72).

De esta manera, Recoleta mantuvo su supremacía sobre Santiago Wanderers esta temporada luego de haber ganado sus dos cruces del campeonato regular y tendrá la misión de ratificar la ventaja en la revancha del jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en Valparaíso.