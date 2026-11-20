Un grupo de alcaldes de distintos sectores políticos se reunió este viernes en la Plaza de la Constitución para solicitar al Congreso un aumento de los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía en la Ley de Presupuesto 2027, el principal instrumento para implementar la denominada Ley Cholito.

En 2026, el financiamiento del programa alcanzó los 3.635 millones de pesos, pero para el Presupuesto 2027, el Ejecutivo propuso inicialmente una rebaja de casi el 86%, dejando el fondo en 514 millones de pesos.

No obstante, durante el debate del proyecto en el Senado, el Gobierno accedió a incorporar 1.000 millones adicionales, lo que elevó la propuesta a 1.514 millones de pesos.

Pese a esa modificación, el monto sigue siendo un 58,3% inferior al asignado en el año actual, una reducción que tanto municipios como organizaciones civiles consideran insuficiente para sostener los programas de atención y cuidado de mascotas.

Asociación Chilena de Municipalidades: "Necesitamos recursos"

El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía depende de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, entidad encargada de canalizar los recursos hacia los municipios y otras entidades para financiar esterilizaciones, vacunaciones, implementación de microchips, atención veterinaria y campañas educativas.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, indicó que "la Ley Cholito necesita financiamiento. Se trabaja en todas las municipalidades del país y para eso necesitamos recursos".

"La salud de un perro, de un gato, que incluye la Ley Cholito, es fundamental. Necesitamos recursos para fomentar la responsabilidad y los animales son parte de una familia. Sin recursos, es imposible poder cumplir los objetivos que tiene la ley", enfatizó el jefe comunal.

Por su parte, el alcalde de Estación Central. Felipe Muñoz, explicó que su comuna "se caracterizaba por contar con una gran cantidad de perros callejeros. Afortunadamente, es un tema a través de este programa que hemos logrado controlar".

"Sin embargo, hoy vemos cómo para el Gobierno este no es un tema importante: un consenso de parte de todos los alcaldes de Chile, de manera que se pueda reponer y finalmente poder contar hoy día los municipios con los recursos que nos permitan mantener estas políticas tan bien valoradas por la comunidad", aseveró.

Oposición acusa "descriterio" y oficialismo pide "ser realistas"

La reducción presupuestaria también generó reacciones en el Congreso. La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) calificó la rebaja del financiamiento del programa como "un descriterio, no solo porque hoy día las mascotas en Chile tienen una importancia brutal para todas las familias, sino que porque se necesita que tengan todas las condiciones".

"La falta de presupuesto para un país que hoy día tiene muchísimas mascotas, me parece que políticamente es descriteriado", resaltó la parlamentaria.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) aseguró no estar de acuerdo "con que se rebaje el presupuesto en esta materia, pero sí hay que ser muy realista y tenemos que avanzar porque hoy día lo que necesitamos es una política pública de tenencia responsable de animales y no solo un plan".

El antecedente de Kast y el próximo paso en la Cámara Baja

La discusión presupuestaria reabrió además el debate sobre la postura que tuvo el presidente José Antonio Kast frente a la Ley Cholito cuando ejercía como diputado. En mayo de 2017, durante la votación que permitió despachar la normativa en el Congreso, se registraron 100 votos a favor, dos abstenciones y un único voto en contra, correspondiente al ahora Mandatario.

Ante los cuestionamientos por el recorte para el próximo año, el Ejecutivo señaló que existen proyectos previamente adjudicados por alrededor de 3.000 millones de pesos que continuarán ejecutándose durante 2027.

Por ahora, el futuro del presupuesto del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía quedará en manos de la Cámara Baja, instancia que deberá revisar la rebaja del 58,3% durante el tercer trámite constitucional para definir si confirma o rechaza el recorte.