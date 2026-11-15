Recoleta igualó ante Iquique para clasificar a la liguilla y dejar fuera a Unión Española

Deportes Recoleta cumplió su cometido para sostenerse en la zona de liguilla en la última fecha de la fase regular en la Liga de Ascenso e igualó 1-1 frente a Deportes Iquique en La Pintana, dejando fuera a Unión Española.

Tras una primera etapa equilibrada y de escasas llegadas, el conjunto adiestrado por Francisco Arrué abrió la cuenta a través de Carlos González (51'), quien capitalizó un centro de Pedro Sánchez dentro del área.

El elenco forastero reaccionó de inmediato y emparejó las cifras cuando Alvaro Salazar le entregó por error el balón a César González, quien intentó habilitar a Alvaro Ramos, pero este hizo la pantalla para la definición de Joaquín Pereyra (58').

Instalado en el séptimo lugar con 43 puntos, el cuadro "textilero" se medirá ante Santiago Wanderers, rival al que enfrentará con el antecedente de ser su "bestia negra" reciente tras mantenerse invicto frente al "Decano" en sus últimos nueve choques oficiales desde 2022.

La repartición de puntos sentenció la suerte de Unión Española en el noveno puesto al quedar marginada por diferencia de goles ante Deportes Copiapó, ambos con 42 unidades.

De este modo, la liguilla se completará con los cruces entre Deportes Antofagasta con Copiapó y Magallanes ante San Marcos de Arica —con Wanderers, Antofagasta, Copiapó y Arica repitiendo presencia respecto a 2025—, a la espera del subcampeón que saldrá del partido de definición por el título entre Cobreloa y San Luis de Quillota.