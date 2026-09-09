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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Recoleta se afirmó en zona de liguilla tras vencer a San Marcos de Arica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes Recoleta se afirmó en zona de liguilla en la Liga de Ascenso, tras remontar por 2-1 ante San Marcos de Arica, en la fecha 25 del torneo.

Andrés Barboza abrió el marcador para los nortinos (7'), pero Felipe Flores (62') y Gonzalo Alvarez (83') lo dieron vuelta para los capitalinos.

Con el resultado, Recoleta quedó en el quinto puesto, con 37 puntos, mientras que San Marcos marcha noveno, con 33 positivos.

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