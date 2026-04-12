S. Wanderers estiró su racha invicta y trepó en el Ascenso con triunfo ante San Luis

Santiago Wanderers se hizo fuerte ante su gente en Valparaíso y cosechó un agónico triunfo de 3-1 contra San Luis de Quillota, por la séptima fecha de la Liga de Ascenso.

El conjunto porteño abrió la cuenta al minuto 24: En su afán por despejar en un córner, el "canario" Mateo Guerra terminó dándole una verdadera asistencia al central Sergio Felipe, que anotó de cabeza en el área chica.

Poco duró la ventaja wanderina, pues dos minutos después el arquero Raúl Olivares pasó de largo tras el anticipo de Guillermo Madrigal en un balón largo. Con arco abierto llegó el empate sanluisino.

Jorge Luna, capitán de Wanderers lamentó un duro fallo en los 65', cuando estrelló un potente tiro penal en el vertical izquierdo de Nicolás Peranic. Luego, San Luis avisaría con un remate en el poste de Gonzalo Bustos desde fuera del área.

Sin embargo, Luna se reivindicó con el 2-1 parcial al minuto 87 de juego y Marcos Camarda liquidó el marcador a los 90+5': El equipo quillotano quedó desprotegido y el "caturro" definió con un sombrero en el mano a mano con Peranic.

De esta manera, Wanderers sostuvo una racha invicta de cinco partidos y sumó su segunda victoria al hilo; momentáneamente en el cuarto puesto con 12 puntos, a solo tres de Cobreloa y Deportes Recoleta.

San Luis, en tanto, se quedó en el undécimo lugar con siete unidades, a dos de la zona de liguilla.