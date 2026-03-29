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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis le dio el primer triunfo a Humberto Suazo como DT tras remontar a Santa Cruz

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro quillotano dio vuelta el marcador en dos oportunidades.

San Luis le dio el primer triunfo a Humberto Suazo como DT tras remontar a Santa Cruz
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Finalmente llegaron los festejos para el cuerpo técnico encabezado por Humberto Suazo, ya que San Luis de Quillota revirtió el marcador y se quedó con un 3-2 frente a Deportes Santa Cruz en la sexta fecha de la Liga de Ascenso.

El duelo disputado en el "Lucio Fariña Fernández" tuvo a Diego Arias (31') abriendo la cuenta con un cabezazo esquinado, pero la respuesta de los pupilos de "Chupete" llegó de inmediato con un gol de taco de Luis Guillermo Madrigal (35').

Pese a esto, el propio Arias (45+5') repitió con un penal antes del descanso y los "canarios" tuvieron que remar desde atrás en el complemento gracias a Guillermo Avello (49') y el golazo de Fabián González (68').

Gracias a este éxito, San Luis trepó a la décima posición con 7 unidades y superó en la clasificación a su rival de turno, que bajó al duodécimo escalafón con 5 positivos.

El próximo desafío para el equipo de Quillota quedó fijado para el domingo 12 de abril, cuando visite a Santiago Wanderers en Valparaíso y Santa Cruz hará de local frente a Magallanes el 11 de dicho mes.

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