Quiroz defiende recorte del 2,5% en Salud: "A veces uno con menos recursos hace más"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el ajuste presupuestario del 2,5% para el Ministerio de Salud y aseguró que la medida apunta a mejorar "la eficiencia" en los hospitales sin afectar la atención directa de los pacientes.

A través de una declaración, el Minsal reiteró que el ajuste presupuestario para el sector "corresponde a un 2,5% y ha sido diseñado resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud".

"Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas", agregó.

Desde el Congreso, el titular de Hacienda respaldó el decreto firmado por su cartera y apuntó a que existe "mucho espacio para eficiencia en tema de hospitales, haciendo ahorros y también proveyendo más servicios".

Al ser consultado sobre cómo se mejorarán las prestaciones con un presupuesto reducido, Quiroz fue tajante: "A veces uno con menos recursos hace más. Es un tema del Ministerio de Salud", enfatizó.

"Cada uno de los recortes o ajustes que se hacen quedan en manos de cada ministro y cada uno va viendo qué cosas se pueden o no se pueden hacer, y vamos a ir avanzando", complementó el jefe de la billetera fiscal.

UDI: "Un recorte de esta magnitud es gravísimo"

La Comisión de Salud de la Cámara Alta, presidida por el senador Juan Luis Castro (PS), anunció que citará a la titular del Minsal, May Chomali, para que explique el alcance del decreto, que también reduce recursos a Fonasa y la atención primaria.

Por su parte, la senadora Karol Cariola (PC) afirmó que la medida "evidentemente va a afectar a los pacientes y el desarrollo de los servicios. Acá se ha hablado de supuestas reducciones en ámbitos administrativos y que esta reducción está enfocada en mejorar la gestión".

"Estoy de acuerdo con que mejore la gestión y que se hagan todos los esfuerzos por hacer más eficiente el gasto. Sin embargo, eso no se logra reduciendo el presupuesto", fustigó.

Desde el oficialismo, el diputado Omar Sabat (UDI) también fue crítico de la medida: "Desde regiones no vamos a aceptar que Santiago recorte la salud pública y debilite hospitales fundamentales para el sur de Chile. El Hospital Base de Valdivia atiende a miles de familias y no puede pagar el costo de un ajuste decidido desde un escritorio en Santiago. Un recorte de esta magnitud es gravísimo", cuestionó.

Alerta en los municipios

Desde el mundo municipal, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, advirtió que la aplicación de la restricción presupuestaria "va a tener un impacto negativo en la atención primaria, que es donde primero llegan las personas. Si queremos optimizar los recursos, necesitamos certeza".

"Lo que hemos visto es una Ministra de Salud diciendo que no habrá recortes en la atención primaria de salud y, por otro lado, un decreto que dice que va a haber un recorte de 18.000 millones", reprochó el jefe comunal.

"¿Quién está pensando en los vecinos que ya les cuesta encontrar una hora médica porque tenemos recursos, insumos y profesionales limitados? En Huechuraba vamos a seguir funcionando porque nuestro compromiso es con los vecinos y no los dejaremos a la deriva", criticó Luksic.

En tanto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, advirtió que la disminución de recursos pone en jaque la operatividad local: "Si a mí me recortan 6.000 millones de pesos, voy a tener que cerrar todos los centros de salud a las tres de la tarde", alertó.