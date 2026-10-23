San Luis puede ser campeón sin título por problemas de escritorio de San Marcos y Puerto Montt

La Liga de Ascenso tiene una fecha decisiva este sábado con la jornada 29, en donde San Luis puede proclamarse campeón si derrota a Recoleta y Cobreloa, su escolta, cede puntos ante el colista Rangers. Sin embargo, los canarios no podrán festejar con el título, ya que una irregular situación administrativa pendiente con dos clubes impide que se pueda realizar la premiación.

Yamal Rajab, gerente de ligas profesionales de la ANFP, informó la situación por medio de una carta que fue publicada en el medio La Hora de King Kong, en donde apuntó a una "ausencia de certeza" debido a las acusaciones contra Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica en el Tribunal de Disciplina, por problemas administrativos.

Rajab argumentó que "el artículo 87 de las Bases del Campeonato establecen que "si durante el desarrollo del torneo un club fuere sancionado con la pérdida de la categoría, se entenderá, para todos los efectos, como el último de la tabla de posiciones al término del campeonato, contabilizándose todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar como perdidos por un marcador de 3-0, salvo que el equipo rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor".

"La aplicación de esta disposición podría incidir directamente en la tabla de posiciones y, por consiguiente, en la determinación del campeón del torneo. Por ello, mientras no exista total certeza de que, independiente de un fallo, la condición de campeón no será alterada, no se confirmará el título ni se desarrollará una premiación", complementó Rajab.

Finalmente, el gerente de ligas expresó que "lamentamos que la demora en la resolución de estas causas impida dar al campeonato el cierre que corresponde, tanto en lo deportivo como en lo institucional. No obstante, consideramos indispensable resguardar la aplicación de las Bases, la certeza de la clasificación definitiva y la legitimidad de la proclamación del campeón".

El partido de San Luis y Deportes Recoleta y el de Cobreloa ante Rangers se jugará en simultáneo, este sábado a las 17:30 horas (20:30 GMT).