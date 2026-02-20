San Marcos aguantó con dos menos un empate ante Santa Cruz en el inicio de la Liga de Ascenso

San Marcos de Arica aguantó dos jugadores menos un empate 1-1 ante Deportes Santa Cruz en el Estadio Mundialista "Carlos Dittborn", en el partido inaugural de la Liga de Ascenso 2026.

El equipo colchagüino abrió el marcador con un golazo de tiro libre de Felipe Orellana (22'), pero Camilo Melivilú lo igualó para los nortinos antes del descanso (44').

En la segunda parte, los ariqueños se complicaron de entrada, por la expulsión con roja directa de Alvaro Cazula, por una fuerte barrida a Santiago Mederos (48').

El panorama empeoró en el minuto 78 para San Marcos, con otra expulsión, de Boris Sagredo por un manotazo.

Pese a tener solo nueve jugadores en cancha, el equipo dirigido por Iván Sandrock pudo aguantar y salvó un valioso punto ante Santa Cruz.

En la segunda fecha, Arica visitará a Magallanes y Santa Cruz recibirá a Cobreloa.