San Marcos derrotó a Recoleta para seguir al acecho de Cobreloa en el Ascenso

San Marcos de Arica bajó el telón de la décima fecha en la Liga de Ascenso con un triunfo de 1-0 ante Deportes Recoleta que lo mantuvo en el podio del reñido campeonato.

La única cifra para los "Bravos del Morro" fue obra de Gonzalo Reyes, al minuto 76 del cotejo disputado en el mundialista Estadio "Carlos Dittborn".

Así, San Marcos llegó a 20 puntos, llegó a cinco triunfos consecutivos y sigue a tan solo un punto del líder Cobreloa. Además, era vital el triunfo considerando que Deportes Puerto Montt, tercero con 19, también había ganado en esta fecha.

En cuanto a Deportes Recoleta, volvió a perder terreno con su segunda derrota al hilo: se ubicó sexto con 16 puntos.

Este sábado 9 de mayo a las 12:30 horas, Recoleta recibirá a Deportes Santa Cruz por la undécima fecha, mientras los nortinos jugarán como visitante con Curicó Unido el lunes 11 a las 20:00.