Este fin de semana arranca la Liguilla de Ascenso 2026 con los partidos de ida de cuartos de final, a falta de conocer al último integrante de la postemporada.

Domingo 22 de noviembre

San Marcos de Arica 1-0 Magallanes. Primer tiempo. Estadio "Carlos Dittborn"

1-0: 11' Camilo Melivilu (SMA)

Viernes 20 de noviembre

Deportes Recoleta 3-1 Santiago Wanderers. Finalizado. Estadio Municipal de La Pintana

0-1: 7' Cristopher Valenzuela (SW); 1-1: 33' Branco Provoste, de penal (REC); 2-1: 42' Carlos González (REC); 3-1: 72' Roberto Riveros (REC)

Sábado 21 de noviembre

Deportes Copiapó 1-1 Deportes Antofagasta. Finalizado. Estadio "Luis Valenzuela"

1-0: 16' Simón Ramírez, en contra (COP); 1-1: 75' José Bandez (ANT)