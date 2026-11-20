Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
San Marcos vence a Magallanes en la ida de cuartos por la Liguilla del Ascenso
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Autor: Redacción Cooperativa
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Este fin de semana arranca la Liguilla de Ascenso 2026 con los partidos de ida de cuartos de final, a falta de conocer al último integrante de la postemporada.
1-0: 11' Camilo Melivilu (SMA)
0-1: 7' Cristopher Valenzuela (SW); 1-1: 33' Branco Provoste, de penal (REC); 2-1: 42' Carlos González (REC); 3-1: 72' Roberto Riveros (REC)
1-0: 16' Simón Ramírez, en contra (COP); 1-1: 75' José Bandez (ANT)