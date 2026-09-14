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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Santa Cruz se enredó en el Ascenso tras empate con Deportes Recoleta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes Santa Cruz se enredó este lunes en la lucha por la permanencia en la Liga del Ascenso, tras empatar sin goles ante Deportes Recoleta en el Estadio "Joaquín Muñoz", por la fecha 26 del torneo.

Con el resultado, Santa Cruz quedó con 22 puntos en el lugar 14°, con cuatro unidades de ventaja sobre Rangers, que está colista en la zona de descenso; Recoleta, en cambio, tiene 38 positivos y está en el sexto puesto, en zona de liguilla.

En la próxima fecha del Ascenso, Santa Cruz recibirá a San Marcos de Arica y Recoleta enfrentará a Santiago Wanderers.

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