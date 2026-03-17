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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Santiago Wanderers desaprovechó la ventaja numérica e igualó ante San Marcos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Santiago Wanderers volvió a sembrar dudas en un inicio de temporada irregular en la Liga de Ascenso luego de igualar 0-0 ante un San Marcos de Arica que lamentó la expulsión tempranera Agustin Maidana.

El partido que cerró la cuarta jornada del torneo dejó sensaciones agridulces en ambos equipos, ya que los de Valparaíso no pudieron replicar el rendimiento que los vio vencer a Santa Cruz y los ariqueños sumaron su cuarta igualdad al hilo.

Con esto, los "caturros" son novenos con 5 puntos antes de recibir a Deportes Antofagasta el domingo 22 de marzo, mientras que los del "morro" marchan décimos con 4 unidades previo a su visita a Unión San Felipe el lunes 23.

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