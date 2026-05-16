Santiago Wanderers doblegó a Curicó Unido y escaló a la parte alta en el Ascenso
El cuadro de Valparaíso quedó provisoriamente como escolta en la tabla.
El cuadro de Valparaíso quedó provisoriamente como escolta en la tabla.
Santiago Wanderers tumbó por 0-3 a Curicó Unido en el Estadio La Granja y trepó a la parte alta de la tabla de la Liga de Ascenso, en el marco de la duodécima fecha.
Denilson San Martín abrió la cuenta para los caturros (28'), y poco después un autogol de Cristian Bustamante sacudió a los curicanos (34').
El panorama de Curicó Unido se complicó más al final del primer tiempo, con la expulsión de Francisco Oliver (45+2'), y al término del partido sufrió el último tanto de los porteños, obra de Vicente Vera (89')
El cuadro de Valparaíso quedó con 22 puntos y provisoriamente ocupa el segundo puesto, a la espera de lo que harán Puerto Montt (22), San Marcos de Arica (21) y Antofagasta (20), que jugarán este domingo.
Curicó, en cambio, quedó en el decimocuarto puesto, con 11 unidades y tres partidos al hilo sin ganar.
En la próxima fecha, Curicó visitará a Deportes Iquique y Santiago Wanderers hará lo propio ante el colista Rangers en Talca.