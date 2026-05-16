Santiago Wanderers doblegó a Curicó Unido y escaló a la parte alta en el Ascenso

Santiago Wanderers tumbó por 0-3 a Curicó Unido en el Estadio La Granja y trepó a la parte alta de la tabla de la Liga de Ascenso, en el marco de la duodécima fecha.

Denilson San Martín abrió la cuenta para los caturros (28'), y poco después un autogol de Cristian Bustamante sacudió a los curicanos (34').

El panorama de Curicó Unido se complicó más al final del primer tiempo, con la expulsión de Francisco Oliver (45+2'), y al término del partido sufrió el último tanto de los porteños, obra de Vicente Vera (89')

El cuadro de Valparaíso quedó con 22 puntos y provisoriamente ocupa el segundo puesto, a la espera de lo que harán Puerto Montt (22), San Marcos de Arica (21) y Antofagasta (20), que jugarán este domingo.

Curicó, en cambio, quedó en el decimocuarto puesto, con 11 unidades y tres partidos al hilo sin ganar.

En la próxima fecha, Curicó visitará a Deportes Iquique y Santiago Wanderers hará lo propio ante el colista Rangers en Talca.