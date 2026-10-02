Tribunal de Disciplina rechazó denuncia contra San Marcos por documentación falsa

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimó la denuncia contra San Marcos de Arica por presunta falsificación de documentos financieros, y que había sido presentada por el directorio de la propia Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

El requerimiento acusaba al conjunto nortino de incluir "documentación falsa o adulterada" en su declaración jurada trimestral de capital de funcionamiento ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF), solicitando la desafiliación del club.

Finalmente, el Tribunal rechazó la denuncia prinicpal "por no haberse acreditado con el estándar probatorio exigible que el Club San Marcos de Arica SADP haya presentado documentación falsa o adulterada".

Sin embargo, "se acoge la denuncia subsidiaria" por no proporcionar de forma óptima los antecedentes sobre la deuda de la institución con el accionista David Ramos Molina por concepto de préstamos adeudados.

Dentro del fallo se señala que la deuda con Ramos se encuentra en los estados financieros del club, por más que un set de comprobantes se encontraba duplicado. Así, se resolvió una multa para San Marcos de 500 UF ($20.536.785 hasta este viernes 2 de octubre).

En tercer lugar, el fallo "no ha lugar a la solicitud de los terceros coadyuvantes de iniciar un procedimiento de oficio y de oficiar a la Unidad de Control Financiero de la ANFP y a la Comisión para el Mercado Financiero".

La decisión fue tomada por unanimidad por la Primera Sala, conformada por Exequiel Segall, Santiago Hurtado, Simón Marín, Carlos Aravena, Alejandro Musa, Jorge Isbej y Franco Acchiardo.