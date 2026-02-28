Unión San Felipe rescató un empate sobre el final ante Santiago Wanderers por la Liga de Ascenso
Ambos equipos sumaron su primera unidad en el torneo.
Unión San Felipe rescató un empate 1-1 sobre el final ante Santiago Wanderers en el Estadio Municipal de San Felipe por la segunda fecha de la Liga de Ascenso y ambos equipos sumaron su primer punto en el torneo.
Los "Caturros" lograron abrir el marcador en los minutos añadidos de la primera parte a través de Cristóbal Cáceres (45+3'), quien conectó dentro del área. En los minutos finales del encuentro Kevin Serrano (89') de cabeza anotó la igualdad definitiva.
Con este resultado, Santiago Wanderers y Unión San Felipe sumaron su primera unidad en el torneo y se ubicaron en las posiciones 11ª y 12ª respectivamente en la tabla de la Liga de Ascenso 2026.
El siguiente partido de los "Caturros" será de local frente a Deportes Santa Cruz el lunes 9 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT), mientras que el "Uni Uni" se medirá como local ante Deportes Antofagasta el viernes 6 de marzo a las 18:00 horas.