Unión San Felipe rescató un empate sobre el final ante Santiago Wanderers por la Liga de Ascenso

Unión San Felipe rescató un empate 1-1 sobre el final ante Santiago Wanderers en el Estadio Municipal de San Felipe por la segunda fecha de la Liga de Ascenso y ambos equipos sumaron su primer punto en el torneo.

Los "Caturros" lograron abrir el marcador en los minutos añadidos de la primera parte a través de Cristóbal Cáceres (45+3'), quien conectó dentro del área. En los minutos finales del encuentro Kevin Serrano (89') de cabeza anotó la igualdad definitiva.

Con este resultado, Santiago Wanderers y Unión San Felipe sumaron su primera unidad en el torneo y se ubicaron en las posiciones 11ª y 12ª respectivamente en la tabla de la Liga de Ascenso 2026.

El siguiente partido de los "Caturros" será de local frente a Deportes Santa Cruz el lunes 9 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT), mientras que el "Uni Uni" se medirá como local ante Deportes Antofagasta el viernes 6 de marzo a las 18:00 horas.